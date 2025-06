Esproprio immobili, Conticelli (Pd): “Giunta Cirio ha scelto la propaganda”

Il degrado dei quartieri, lo sfruttamento abitativo, le attività illecite che pesano sulle fasce di popolazione più fragili rappresentano una quotidianità molto concreta per i cittadini. La legge di riordino normativo poteva essere un’opportunità per la Regione Piemonte per sperimentare modalità di interventi, sul modello di quanto fatto in altre regioni.

Avevamo dato all’assessore Marrone la nostra disponibilità per affrontare il tema degli espropri in caso di unità immobiliari in stato di degrado, vuote o affittate illegalmente, in particolare le multiproprietà che fanno capo a personalità giuridiche, le grandi concentrazioni immobiliari che ad esempio in Barriera di Milano favoriscono le attività illecite e garantiscono reddito a personaggi che si nascondino dietro le scatole cinesi di società immobiliari.

Abbiamo presentato, inoltre, degli emendamenti che miravano a correggere la norma e a direzionarla verso gli alloggi in degrado, sfitti o affittati in nero, con particolare attenzione alle grandi concentrazioni immobiliari con un unico proprietario.

Invece, ancora una volta, la Giunta Cirio ha scelto la strada della propaganda che non cambierà niente sui territori. Si prevede la possibilità di espropri per alloggi dove siano conclamate attività di criminalità “riconducibili al proprietario”, quindi inapplicabile totalmente. E non basta ancora: perchè ogni legge normata nella legge regionale di riordino normativo deve avere copertura economica, si scrive che i costi saranno a carico dell’Atc, che già oggi ha bilanci precari e non riesce ad intervenire sul patrimonio che ha già in assegnazione.

È l’ennesima occasione persa per intervenire seriamente sui problemi, di sicurezza, disagio abitati, degrado, che la destra quotidianamente agita, ma che non intende affrontare seriamente.

Nadia CONTICELLI – Vicepresidente II Commissione del Consiglio regionale

IL TORINESE