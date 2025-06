Lega, nel week end  in tutto il Piemonte gazebo sul ddl Sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo

Nel week end importante appuntamento con i gazebo della Lega dedicati al ddl Sicurezza in tutto il Piemonte, come nel resto del Paese. Gli amministratori locali e i militanti del Carroccio illustreranno i contenuti del decreto Sicurezza, fortemente voluto dalla Lega e recentemente tramutato in Legge.

Sgombero lampo per le occupazioni abusive, pene più severe per chi aggredisce agenti di pubblica sicurezza e anziani, e per le borseggiatrici recidive sono alcuni dei punti qualificanti del provvedimento. Per un’Italia più sicura, e per consentire alle forze dell’ Ordine di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Di seguito l’elenco completo dei gazebo nelle diverse province del Piemonte.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SABATO 21 GIUGNO 2025

Acqui Terme – corso Italia c/o p.zzetta Ex-Pretura 09.30/12.00

Acqui Terme – corso Italia c/o p.zzetta Ex-Pretura 17.30/19.00

Alessandria – corso Roma 09.30/12.30

Casale Monferrato – via Saffi Sotto Torre Civica 09.30/12.30

Casale Monferrato – via Saffi Sotto Torre Civica 16.00/19.00

Castelnuovo Scrivia – via Solferino 37/39 (sede Lega) 10.00/12.30

Fubine Monferrato – c.so Aldo Porro (festa Lega) 18.00/23.30

Novi Ligure – viale Saffi 09.30/12.00

Novi Ligure – viale Saffi 15.00/18.00

Tortona – p.zza Galluzzi (zona mercato) 09.00/12.30

Tortona – via Emilia Sud c/o ang. via Fracchia 16.00/19.00

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Fubine Monferrato – c.so Aldo Porro (festa Lega) 18.00/23.30

Trova il gazebo più vicino a te su www.legaonline.it/gazebo

PROVINCIA DI ASTI

SABATO 21 GIUGNO 2025

Asti – p.zza Alfieri (lato Bar Cocchi) 09.00/12.30

Canelli – p.zza Cavour 09.30/12.30

PROVINCIA DI BIELLA

SABATO 21 GIUGNO 2025

Biella – p.zza Falcone ang. c.so 53° Fanteria 09:30/12:30

Biella – p.zza Santa Marta via Italia fronte Banca San Paolo 15/18

Viverone – via Tarello (lungo lago Porticciolo) 15.00/18.30

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Candelo – via Iside Viana 38 c/o vicino Conad 09.00/12.30

CANAVESE

SABATO 21 GIUGNO 2025

Castellamonte – via Educ, 33 (sede Lega) 14.00/16.00

Chivasso – p.zza D’Armi fronte Palazzo Einaudi 08.30/12.30

Ivrea – corso Botta ang. via Palestro 09.30/13.00

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Borgaro Torinese – via Lanzo ang. via Svizzera 09.00/13.00

Castellamonte – p.zza Nenni fronte ospedale 09.00/12.30

Cuorgnè – via Arduino 7 (sede Lega) 09.00/12.00

Ingria – via Capoluogo 3, 12.00/16.00

Ivrea – via Aosta, 6 (sede Lega) 10.00/13.00

Rivarolo C.se – corso Torino ang. via Ivrea 15.00/18.00

PROVINCIA DI CUNEO

SABATO 21 GIUGNO 2025

Cuneo – p.zza Galimberti ang. corso Nizza 15.30/17.30

Fossano – viale Alpi 09.00/13.00

Mondovì – corso Statuto ang. via Marconi 09.00/13.00

Saluzzo – p.zza Cavour 09.00/13.00

Savigliano – p.zza Santarosa 09.30/12.30

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Alba – via Maestra 15.00/18.00

Borgo San Dalmazzo – p.zza Martiri della Libertà 10.30/12.30

Bra – via Cavour,28 09.30/12.00

Busca – p.zza Savoia 09.00/13.00

Ceva – via Marenco 09.00/13.00

PROVINCIA DI NOVARA

SABATO 21 GIUGNO 2025

Arona – viale Repubblica fronte Unicredit 09.30/12.00

Borgomanero – piazza Martiri 10.00/12.00

Borgomanero – piazza Martiri 15.30/18.30

Novara – largo Leonardi (zona mercato coperto) 09.00/13.00

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Borgomanero – piazza Martiri 10.00/12.00

PROVINCIA DI TORINO

SABATO 21 GIUGNO 2025

Alpignano – p.zza Marzo 09.00/12.00

Bruino – p.zza Municipio 09.00/13.00

Carmagnola – piazza IV Martiri (mercato) 09.00/13.00

Castiglione Torinese – viale Bollino 09.00/13.00

Grugliasco – viale Echirolles (mercato) 09.00/13.00

Pinerolo – p.zza Facta 09.00/12.30

Poirino – p.zza Italia c/o Fontana della Giovinezza 09.00/13.00

Rivoli – p.zza Fratelli Cervi 09.00/12.00

Rivoli – via Fratelli Piol 15.00/18.00

Torino – p.zza Dante Livio Bianco 09.30/12.30

Torino – corso Racconigi ang. p.zza Robilant 09.30/12.30

Torino – piazza Barcellona 09.30/12.30

Torino – corso Toscana ang. c.so Cincinnato 09.30/12.30

Torino – p.zzetta Cerignola via Monterosa 09.30/12.30

Torino – p.zza Borromini 09.30/12.30

Venaria Reale – piazza De Gasperi 09.30/12.30

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Pinerolo – p.zza San Donato 09.00/12.30

MARTEDI’ 24 GIUGNO 2025

Susa – p.zza Repubblica 10.00/13.00

Villafranca Piemonte – p.zza Vittorio Veneto 09.00/12.30

GIOVEDI’ 26 GIUGNO 2025

Santena – p.zza Roma (mercato) 09.00/13.00

DOMENICA 29 GIUGNO 2025

Chieri – via Vittorio Emanuele II 09.30/12.30

PROVINCIA DEL VCO

SABATO 21 GIUGNO 2025

Domodossola – p.zza Cavour 09.00/13.00

Verbania – p.zza Ranzoni 09.00/13.00

Verbania – p.zza Ranzoni 13.30/17.00

PROVINCIA DI VERCELLI

SABATO 21 GIUGNO 2025

Borgosesia – via Settembre ang. p.zza Mazzini 09.00/13.00

MARTEDI’ 24 GIUGNO 2025

Varallo – via Caduti per La Libertà 09.00/12.00

