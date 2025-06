Campi scuola di Protezione civile per giovani dai 10 ai 16 anni

Quella dei campi scuola è un’iniziativa salutata con favore dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi: “Offrono ai giovani l’opportunità di crescere imparando a capire l’importanza di prevenire i rischi, essere responsabili in caso di emergenze e di conoscere tutte le procedure che contribuiscono a rendere la nostra comunità più sicura”.

Gli altri campi scuola sono in calendario a:

– Baceno (VB) dal 15 al 22 giugno, organizzato dal Nucleo PC di Isola d’Asti

– Nichelino (TO), dal 16 al 21 giugno, organizzato dal Gruppo comunale di PC

– Mombercelli (AT), dal 18 al 22 giugno, organizzato dal Gruppo volontari di PC di Canelli

– Caselle Torinese (TO), dal 23 al 27 giugno, organizzato dal Gruppo Comunale di PC

– Felizzano (AL), dal 29 giugno al 5 luglio, organizzato dall’ANA

– Stroppiana (VC), dal 2 al 6 luglio, organizzato dai Volontari Cinofili

– Verbania, dal 7 all’11 luglio, organizzato dal Nucleo Start ODV

– Morano sul Po (AL) dal 14 al 20 luglio, organizzato da FIR-CB

– Piobesi Torinese (TO), dal 24 al 28 luglio, organizzato dal Gruppo comunale di PC

– Fossano (CN), dal 27 luglio al 2 agosto, organizzato da SAPR

– Lanzo Torinese (TO), dal 4 al 9 agosto, organizzato dalla Croce Rossa di Montegrosso

– Acqui Terme (AL), dal 18 al 23 agosto, organizzato dall’ANC

– Candiolo (TO), dal 25 al 30 agosto, organizzato dal Gruppo comunale di PC

– Carignano (TO), dall’1 al 6 settembre, organizzato dal Gruppo comunale di PC

I campi scuola sono un’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con le Regioni, i Comuni, le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato in stretta sinergia con le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di Protezione civile.

Per approfondire https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/formazione/campi-scuola-anchio-sono-protezione-civile-piemonte-2025-elenco-dei-campi-approvati