Torino assegna le benemerenze civiche

Saranno nove i soggetti insigniti il 16 giugno delle benemerenze civiche 2025 a Palazzo Civico, tra loro anche l’artista Ugo Nespolo

A Palazzo Civico lunedì 16 giugno si tiene la cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche 2025. I premiati saranno accolti dal sindaco Stefano Lo Russo e dalla Presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo.

Sono nove i torinesi a cui viene insignita questa Civica Benemerenza, una onorificenza che è un segno di apprezzamento da parte dell’amministrazione comunale a persone e enti che si siano distinti sul territorio per il loro impegno nel campo delle scienze, delle arti, delle lettere, dell’industria, del lavoro, della scuola, nelle istituzioni civili e militari per atti di coraggio e di abnegazione civica, per l’impegno civile, sociale e religioso.

Tra i premiati figura l’artista Ugo Nespolo, diplomato all’Accademia Albertina di Belle Arti, protagonista nel panorama internazionale per la sua creatività e il suo spirito sperimentale, che lo hanno portato a esplorare diversi linguaggi artistici. Fortemente legato alla città di Torino, ha lasciato segni tangibili della sua arte, per esempio nel Museo del Metrò.

L’onorificenza sarà consegnata anche a Navid Tarazi, giovane fotografo iraniano, studente al Politecnico di Torino dal settembre 2022. È ideatore del progetto DoggoDaily, dove ritrae cittadini torinesi e non, a spasso con i loro cani, catturando immagini ed emozioni di vita, e sensibilizzando al rispetto e alla cura degli animali.

È premiato anche il Volontariato Organizzato di Protezione Civile, che collabora con la Città di Torino, composto dal Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile della Città di Torino e dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile. Si occupa della previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni metereologici.

Trai premiati figura anche James Eruppakkattu, insegnante di yoga e fondatore nel 1988 della Scuola Yoga Shanti di Torino che da più di 35 anni promuove eventi a Torino e nel resto d’Italia per favorire lo scambio tra la tradizione indiana e la cultura occidentale. Organizza viaggi in India e durante l’emergenza sanitaria ha offerto 200 ore di lezioni online gratuitamente.

Altro premiato è Luca Matteo Vincenzi, titolare delle distillerie Vincenzi, operanti nel settore della produzione e vendita di liquori e sciroppi. L’azienda venne fondata nel 1930 dal bisnonno Ferdinando Vincenzi e contribuisce anche a perpetuare l’amore e la tradizione del bicerin.

Verrà premiata anche Carmen Settanta, cofondatore dell’Associazione ETS “Le coccole di mamma Irene”, che ha preso il nome dalla sorella di Carmen, Irene che, il 30 settembre 2017, si spegneva a causa di un aneurisma cerebrale, dando però la vita alla figlia Emma Maria. L’associazione, fondata insieme a amici e parenti e al Direttore Responsabile di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, ha l’obiettivo di supportare i bambini ospedalizzati del Maria Vittoria.

Altro premiato Angelo Morello, definito il carrozzerie con il cuore. Con il fratello Stefano aprì negli anni Settanta una carrozzeria nel quartiere Vanchiglietta, che divenne il ritrovo prediletto di sportivi, giornalisti, uomini di cultura, di politica e di spettacolo. È stato tra i promotori della iniziativa di costruzione del monumento a Fausto Coppi che si trova in corso Casale dal 2002.

Infine verranno premiati l’associazione GammaDonna, da oltre vent’anni impegnata nella promozione del cambiamento culturale dell’Italia e della riduzione del divario di genere, e Anna Torretta, campionessa di arrampicata su ghiaccio , prima e unica guida alpina donna della società Guide Alpine di Courmayeur, promotrice a vari livelli dell’alpinismo femminile.

Mara Martellotta

IL TORINESE