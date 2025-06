LIBERAMENTE di Monica Chiusano

“Amo” è la parola più pericolosa per il pesce e persino per l’uomo…

Talvolta potrebbe suonare esagerata o imprecisa la smania volta al recupero della bellezza e della saggezza in ogni dove ..ma altrettanto eccessiva diviene la noncuranza di “qualcuno” che distrugge senza limite persino la sopravvivenza di esseri unici e ormai quasi sommersi.

Certo , non possiamo cercare la voce nei pesci o meglio ancora nelle stelle marine, per di più assolutamente meravigliose e non commestibili… ma possiamo ricercare la virtù del rispetto verso esse, nella buona educazione di ognuno di noi.

Recuperiamo e manteniamo il prodigio del mare e la “vita” delle sue rare e incantevoli creature!

IL TORINESE