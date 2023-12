Sosteniamo l’arte ma senza troppe parole inutili

LIBERAMENTE di Monica Chiusano

Alle volte, anche il potere della nostra passione per essa riesce a sostenere la sua valenza e la sua bellezza.

Nella selezione del gusto per le meraviglie del mondo da preservare, esistono anche una magia e una seduzione naturali capaci di rispettarla.

Facciamo però solo attenzione a non calpestarla rendendogli rispetto, con il garbo di chi vuol proteggerla e non certo deturparla !

Alla fine l’arte è anche energia pura capace di alimentarsi da sola, basta considerarlo!

IL TORINESE