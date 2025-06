In manette la banda dei furti in collina

Sono finiti in manette tre cittadini di origine albanese ritenuti responsabili di una decina i furti compiuti nei mesi scorsi tra Rivoli, Alpignano e Druento. Rubavano denaro dalle case. In una occasione sarebbero stati sottratti anche lingotti e monete d’oro. I carabinieri di Chieri hanno bloccato e sottoposto in stato di fermo un 33enne, a capo della banda, che stava organizzando la fuga in Albania, un cinquantaduenne e il terzo componente è stato raggiunto dalla misura mentre era in carcere al “Lorusso e Cotugno” , da cui aveva il permesso di uscire per andare a lavorare in cantieri edili.

