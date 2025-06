Franzo Grande Stevens, oltre gli stilemi del secolo breve

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

Franzo Grande Stevens è stato mio amico per molti anni. Con il suocero Paolo Greco fu tra i primi soci del Centro “Pannunzio” nel 1968.

Tra noi ci fu un rapporto anche legato al museo del Risorgimento di cui fu presidente. Era un anglo-napoletano naturalizzato torinese. Era orgoglioso di quello Stevens aggiunto al cognome Grande perché collegato al colonnello inglese che durante la guerra parlava da Radio Londra.

Venne anche al ricordo di Pannunzio tenuto da Indro Montanelli al Consiglio Regionale del Piemonte e mi disse con sincerità di aver superato i “pregiudizi giacobini” che lo portavano a considerare Montanelli un reazionario. A quell’incontro partecipò anche Galante Garrone che fu citato da Montanelli. Era un altro mondo, il 1988.

Poi arrivò Tangentopoli e nel ‘94 Berlusconi e la sconfitta imprevista della gioiosa macchina da guerra. Fino ad allora Grande era repubblicano anche se vantava un’amicizia con Parri. Fu persino candidato repubblicano al Senato del PRI . Primo escluso dopo Visentini, fu sacrificato per far posto alla Camera a Luigi Firpo che era già stato bocciato una prima volta proprio al Senato. Gli diedi una mano nella campagna elettorale e Franzo apprezzò il mio aiuto. La Fiat era impegnata per Susanna Agnelli e non sostenne abbastanza l’avvocato dell’avvocato. In effetti la nostra amicizia cominciò a vacillare fino ad annullarsi quando io nel 1994 mi rifiutai di firmare un appello a sostegno dei “progressisti”. Non ero un berlusconiano, ma la gioiosa macchina da guerra egemonizzata dai comunisti mi dava fastidio. Da quella volta i nostri rapporti si raffreddarono e finirono qualche anno dopo quando non fu solidale con me in un momento difficile. Ci incontrammo in modo freddo ad una mostra su Calamandrei promossa dal Centro Pannunzio. Ciò che causò la fine dei nostri rapporti fu il Premio Pannunzio a Giampaolo Pansa. Lo ritenne quasi uno sgarbo personale e dal tu passò al lei. L’avvocato Ferreri e il notaio Marocco in quello stesso periodo mi chiamarono per fondare insieme l’associazione cavalieri di Gran Croce. Nel 1999 il presidente Scalfaro mi aveva infatti nominato cavaliere di gran croce, il più giovane d’Italia e anche quella nomina diede fastidio a molti del salotto torinese radical-chic.

Certo Grande Stevens è stato un grande avvocato a cui guardare come ad esempio anche morale, malgrado le ombre gettate su di lui dalla figlia di Agnelli. Lo ricordo come una figura importante della storia torinese, ma non mi sento di dire di più. Certi atteggiamenti politici mi sembrarono fuori dal suo stile misurato, quasi anglosassone o, se napoletano, improntato a Croce delle cui figlie fummo entrambi amici. L’ambiente giacobino torinese lo venera, ma forse la sua figura va oltre gli stilemi ideologici stereotipati del secolo breve. Anzi, ne sono convinto perché Grande era molto al disopra di quello che Scelba chiamava il culturame.

