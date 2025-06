Inchiesta Città della Salute, Regione parte civile

Città della salute, Regione Piemonte e l’associazione Anaao Assomed hanno chiesto di costituirsi parte civile in tribunale a Torino, all’apertura dell’udienza preliminare dell’inchiesta che riguarda i conti dell’Azienda ospedaliera della Città della Salute. In tutto sono 16 gli imputati per vicende contabili che risalgono ad anni fa, all’epoca del vecchio management.

