Seconda “Partita della Leggenda” al Filadelfia: Cuore granata per il Museo del Grande Torino Nel cuore pulsante della memoria granata, il rinnovato Stadio Filadelfia ha ospitato la seconda edizione della “Partita della Leggenda”, un evento dal forte valore simbolico e benefico. Costruito sulle ceneri del glorioso “Fila”, casa del leggendario Grande Torino di Mazzola, Loik e compagni, lo stadio è tornato a essere palcoscenico di passione e orgoglio per tutti i tifosi del Toro. L’iniziativa ha avuto un obiettivo chiaro e condiviso: raccogliere fondi per trasferire il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata dalla sua attuale sede a Grugliasco all’interno del nuovo complesso del Filadelfia. Una collocazione che rappresenterebbe un ritorno a casa per i tantissimi cimeli, fotografie e testimonianze che raccontano la storia indelebile del “Vecchio Toro”. In campo si sono affrontate due squadre speciali: da una parte ex giocatori del Torino, protagonisti di stagioni memorabili e ancora amatissimi dal pubblico; dall’altra, una formazione composta da artisti e personaggi dello spettacolo, tutti noti per il loro tifo appassionato. Tra sorrisi, giocate nostalgiche e abbracci, lo spirito granata ha dominato la scena, dimostrando che la fede per questi colori va oltre le categorie, le età e i palcoscenici. Alcuni cori di contestazione hanno, però, raggiunto l’attuale Presidente della società, accusato da parte della tifoseria di non voler investire seriamente per rafforzare la squadra, ma di anteporre interessi personali alla gloria del club. Un malcontento che da tempo serpeggia nelle curve e che in occasioni come questa, dove il sentimento puro per la storia del Toro emerge forte, si fa sentire con ancora più forza. Durante l’intervallo, un momento particolarmente sentito: il conferimento del Premio “Giancarlo Bonetto” al cantante torinese Willie Peyote, noto sostenitore granata. L’artista ha ricevuto il riconoscimento per il suo costante impegno nel promuovere i valori e la storia del Torino, anche attraverso i riflettori del Festival di Sanremo, dove ha espresso apertamente il suo amore per la squadra. La “Partita della Leggenda” si conferma così molto più di un semplice evento sportivo: è un atto d’amore collettivo, un grido di appartenenza e un gesto concreto per riportare la memoria del Grande Torino nel luogo che le appartiene di diritto. Il Filadelfia non è solo uno stadio: è un tempio, una casa, un simbolo eterno. E ogni passo per riportarvi il Museo è un passo verso il rispetto dovuto a una delle squadre più leggendarie della storia del calcio. Il Toro non muore mai. E a ogni fischio d’inizio, la sua leggenda torna a vivere. Ai nostri microfoni Rolando Bianchi, Pasquale Bruno, Antonino Asta, Willie Peyote, Gino Latino, e l’arbitro Roberto Montà.

Francesco Valente

