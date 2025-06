 I riflettori sul mondo vegetale, arriva “Gerla Green”  

In corso Vittorio Emanuele II 78 nasce “Gerla Green”, il primo locale a prevalenza vegetale, con un nuovo indirizzo gastronomico che unisce salute, gusto e tradizione agricola.

Gerla 1927 lancia, così, una nuova sfida nel cuore di Torino e a partire da giovedì 5 giugno apre al pubblico ‘Gerla Green’, primo locale pensato con un’impronta prevalentemente vegetale.

Il nuovo spazio, in corso Vittorio Emanuele 78, offrirà un’esperienza gastronomica capace di unire cucina salutare all’attenzione estetica e al rispetto per la terra, in un format contemporaneo ma fedele alla storia del marchio.

“Focalizzarci sulla cucina vegetale – spiega il direttore generale Stefano Chiodi Latini – significa non soltanto seguire l’evoluzione del gusto e del benessere alimentare, ma anche ampliare l’identità del gruppo, offrendo una proposta attenta ai prodotti della terra in tutti i nostri locali”.

Con Gerla Green il gruppo rafforza una visione imprenditoriale che, nel corso degli anni, ha rilanciato alcune delle insegne più iconiche della città, dal caffè Platti a Norman, da Dezzutto a La Pista, affiancando alla tradizione storica un percorso costante di aggiornamento e formazione, anche attraverso la Gerla Academy.

“Il vegetale non è solo una moda – spiega il presidente Roberto Munnia – ma un’opportunità gastronomica e culturale. Torino e il Piemonte vantano una grande tradizione agricola, che già nella cucina storica dei Savoia vedeva valorizzata la biodiversità. Con questo nuovo progetto vogliamo aprire uno spazio che parli il linguaggio della terra con eleganza e sostanza”.

Gerla Green sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21 con una proposta continua dalla colazione all’aperitivo. Si tratta di un nuovo tassello nella mappa gastronomica della città che ha lo scopo di rendere il vegetale protagonista, senza estremismi, ma con gusto e identità per rafforzare la sinergia tra i locali del gruppo. Verrà proposta una innovativa colazione proteica, con suggestioni scandinave) e genuina che si distinguerà dalle tradizionali caffetterie, con selezioni di caffè Lavazza. Grazie alla collaborazione con i due locali Suki acquisiti dal gruppo Gerla in via Rodi e in via Amendola, un sushi man preparerà pranzi e aperitivi a vista, a base di poke e sushi, sia tradizionali sia vegetariani.

Mara Martellotta

IL TORINESE