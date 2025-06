Gaza, Grimaldi (AVS): il racconto delle missioni in Cisgiordania e a Rafah

“Ennesima strage di innocenti questa mattina: almeno 27 persone sono state uccise e 90 ferite dall’Idf, che ha aperto il fuoco sui civili mentre attendevano aiuti vicino a Rafah. Siamo stati solo pochi giorni fa al valico di Rafah, dove le bombe cadevano incessanti e gli aiuti umanitari restavano fuori. Due settimane prima eravamo in Cisgiordania, con la missione Occhi in Palestina, testimoni diretti di un’apartheid e di un’occupazione che durano da molto prima del 7 ottobre. In tanti ci hanno chiesto di parlarne dal vivo. Lo faremo anche a Torino domani, mercoledì 4 giugno, alle 19.00 allo spazio Comala, con Occhi in Palestina. Il racconto: dialogherò con la Capogruppo di AVS in Piemonte, Alice Ravinale, e la Capogruppo di Sinistra Ecologista a Torino, Sara Diena” – lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.

