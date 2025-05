Magna Rivoli, 50 posti a rischio: “il gruppo Pd a fianco dei lavoratori”

Nel prossimo Consiglio Comunale di Rivoli di giovedì 29 maggio sarà discusso un ordine del giorno

presentato dai gruppi di maggioranza, in risposta al piano di esuberi annunciato da Magna, che

prevede il taglio di circa 50 posti su 90 presso il centro ex-Olsa, specializzato nella progettazione di

sistemi di illuminazione per l’automotive.

Una decisione che colpisce personale altamente qualificato e mette a rischio il futuro industriale

del territorio.

Tra le richieste nell’ordine del giorno: convocare un tavolo urgente con azienda, sindacati, Comune

e Regione; interventi concreti da parte di Regione Piemonte e Ministero dello Sviluppo Economico;

sostenere il sindacato promuovendo incontri pubblici.

“Difendere questi posti significa difendere il futuro della nostra città”, dichiarano i promotori

dell’ordine del giorno.

Pieno il sostegno del Gruppo ai lavoratori coinvolti e massimo l’impegno per la tutela della dignità

e dell’occupazione.

IL TORINESE