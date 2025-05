A Chieri interventi su strade, piazze e aree mercatali

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a lavori di manutenzione ordinaria di strade, piazze e aree mercatali per un investimento complessivo di circa 436mila euro: lo annuncia l’assessora ai Lavori pubblici Daniela Sabena.

«Le strade oggetto dell’intervento sono dislocate all’interno del centro cittadino e nelle frazioni di Airali, Pessione e Madonna della Scala, con uno sviluppo lineare di più di 400 chilometri-spiega l’assessora Daniela Sabena-Le pavimentazioni stradali di Chieri nel corso degli anni hanno subito numerosi interventi di ripristino (pensiamo ai vari cantieri dei sottoservizi interrati, dall’elettricità al gas alla fibra ottica) e scontano l’usura dovuta al traffico veicolare. Le opere di manutenzione su strade, piazze e aree mercatali sono finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e saranno impiegate tecniche che consentano di garantire una lunga durata e, conseguentemente, limitare al minimo le pratiche manutentive, garantendo una resa estetica piacevole per il decoro cittadino. Il cronoprogramma dei lavori terrà conto sia delle segnalazioni giunte dai cittadini tramite ePart o Municipium sia dei cantieri Italgas e Smat. L’appalto sarà affidato con la forma dell’accordo quadro della durata di due anni (2025 e 2026), con lo stanziamento di 436.800 euro per la prima annualità. Questa cifra si aggiunge ai 400mila euro già stanziati a fine 2024 per la riqualificazione e il mantenimento delle vie cittadine e gli interventi di messa in sicurezza stradale».

IL TORINESE