La BIOECO2NOMY: riduzione, cattura e riutilizzo della CO2

“La BioeCO2nomy: opportunità e sfide nella riduzione, cattura e riutilizzo della CO2” è il titolo dell’evento organizzato da Environment Park tramite il Polo CLEVER, che avrà luogo giovedì 22 maggio prossimo, in occasione della Giornata Nazionale della Bioeconomia. Questa iniziativa rientra nell’agenda degli incontri on-site e online promossi su tutto il territorio nazionale da Cluster SPRING in collaborazione con Assobiotec Federchimica per esplorare e raccontare le caratteristiche e le opportunità offerte dalla bioeconomia circolare.

La giornata si svolgerà dalle 8.30 alle 17.30 presso il Centro Congressi di Envipark e si focalizzerà sulle tecnologie di cattura, riutilizzo e stoccaggio della CO2, tematiche che stanno assumendo un’importanza sempre maggiore nell’ambito della decarbonizzazione. L’obiettivo è quello di presentare una panoramica sullo stato dell’arte delle tecnologie di Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) a livello locale e nazionale, creando un’occasione di confronto e condivisione tra gli attori che hanno già implementato soluzioni o che offrono soluzioni tecnologiche in tale ambito. In programma anche la presentazione del Working Group sulla CCUS e i servizi offerti alle imprese del territorio dal Polo di Innovazione Clever.

L’iniziativa coinvolge relatori di alto livello e aziende di primo piano nel settore dell’energia green e prevede momenti di networking e matchmaking tra i partecipanti e la possibilità di visitare i laboratori presenti all’interno di Environment Park.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, modalità e link sul sito www.envipark.com

Mara Martellotta

IL TORINESE