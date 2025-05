Perché non si trovano case in affitto? Convegno dell’associazione Le Alte Vie

Prima tappa di una serie di iniziative “bilaterali” tra Piemonte e Liguria

Oggi, giovedì 15 maggio, si tiene a Sestri Levante (Sala Carlo Bo, Palazzo Fasce, Corso Colombo 50) il convegno “Perché non si trovano case in affitto? Un’indagine al di là di facili “Capri Espiatori” organizzato dall’Associazione “Le Alte Vie – cultura della politica” (fondata dalla ligure Marina Noceti – presidente, e dal piemontese Daniele Cantore – vicepresidente) e dall’ APE – Confedilizia Genova delegazione di Chiavari (rappresentata da Luciano Magi, responsabile APE – Confedilizia di Chiavari). Vedi locandina allegata.

Al vaglio numerosi temi non solo per addetti ai lavori ma di grande interesse per tutti: Libertà contrattuale come fattore di sviluppo – Ritorno a locazione come affidabile impiego del risparmio – Contrasto dello svuotamento del diritto di proprietà e della confisca del risparmio – Critica del trasferimento della potestà dispositiva a disinformati regolatori centrali – Iniquità e inefficienza di un obbligo di sostegno al bisogno sociale a carico dei proprietari -Caricamento del prezzo del rischio sul canone – Problema incremento numero locali sfittì – Adeguamento a mutate esigenze sociali.

“Le Alte Vie” nasce ufficialmente all’inizio di quest’anno per iniziativa della ligure Marina Noceti e del piemontese Daniele Cantore (imprenditore, giornalista pubblicista e uomo politico) per promuovere la riflessione su temi politici importanti ma ancora fuori dall’attenzione dei media dominanti.

La peculiare natura bi-regionale dell’Associazione si esprimerà anche nella modalità con cui ne verranno organizzati gli incontri, concepiti come un primo “tempo” in cui lanciare l’argomento, a cui verrà fatto seguire un secondo “tempo” nell’altra regione, che terrà conto delle reazioni al primo incontro proponendone una rielaborazione.

Quello sugli affitti è il primo evento pubblico dell’Associazione.

