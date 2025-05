Minaccia i giudici in aula: “Vi faccio saltare”

Un imputato 46enne ha rivolto minacce ai giudici nell’aula della Corte di Appello di Torino dove era in corso il processo nei suoi confronti per stalking. L’uomo, detenuto, è stato allontanato dal presidente, al quale aveva detto “non sei Dio, sei soltanto un uomo”. L’imputato era accusato di atti persecutori nei confronti di due dottoresse che nel lo avevano in cura. Avrebbe telefonato cinquanta volte in un giorno a una di loro. Una consulenza medica ha rilevato che l’imputato soffre di un disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare grave.

IL TORINESE