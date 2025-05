Licenza sospesa a un bar in via Di Nanni

È stata sospesa per 3 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la licenza di un bar, sito in via Di Nanni, con contestuale chiusura dell’esercizio.

Nelle scorse settimane, il personale del Commissariato di P.S “San Paolo”, nel corso di un servizio straordinario del territorio, ha effettuato un controllo all’interno del locale, identificando diversi avventori, la maggioranza dei quali è risultata gravata da precedenti di diversa natura.

Anche nel corso di altri controlli precedenti, avvenuti da novembre 2024 ad aprile 2025, era stata riscontrata la presenza significativa di persone pregiudicate.

In considerazione di ciò, è stata disposta lasospensione della licenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande per 3 giorni, a decorrere dal 12 maggio.

