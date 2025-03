Un bimbo di 2 anni è caduto dal terzo piano di un palazzo di Alessandria, nel quartiere del Cristo, questo pomeriggio, per cause da accertare. La mamma del piccolo era in casa con l’altro figlio neonato. Il bambino precipitato è in gravi condizioni ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE