Etichette allarmistiche UE? “Un disastro per i vini del Torinese”

La presa di posizione di Coldiretti

Sarebbe un disastro per la viticoltura del Torinese l’imposizione europea delle etichette sulle bottiglie di vino che sembrano pensate apposta per scoraggiarne il consumo.

Il vino è un alimento che è soprattutto cultura dei vitigni, dei territori con le loro distinte peculiarità, delle tradizioni e delle innovazioni nelle

tecniche enologiche. Il vino si degusta, si sorseggia insieme a

dei buoni cibi. L’educazione al bere consapevole e la cultura del vino

si praticano con il coinvolgimento dei consumatori e soprattutto dei

giovani. Respingiamo le pulsioni proibizionistiche e l’onda salutista

che vorrebbero spazzare via millenni di cultura dei nostri territori e che

ha plasmato le civiltà del Mediterraneo e della stessa Europa».

Sarebbe assai fuorviante, continua il Presidente Coldiretti, chiamare vino un prodotto che non abbia le peculiarità del vino che ingannerebbe, di fatto, i consumatori. Sarebbe opportuno che quella bevanda venisse chiamata con un nome diverso da “vino” in modo da non confondere i consumatori.

FRANCESCO VALENTE

