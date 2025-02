Chieri investe nella manutenzione del verde

Il Comune di Chieri ha deliberato le linee di indirizzo relative alla manutenzione del verde pubblico, che sarà affidata con due diversi bandi: il primo, della durata di tre anni, relativo alle aree verdi, parchi e giardini (con uno stanziamento di 331.500 euro); il secondo, della durata di due anni, riguarderà il sistema della mobilità urbana (con uno stanziamento di 535.000 euro). Lo annuncia l’assessore all’Ambiente e al Verde pubblico Andrea LIMONE.

«A Chieri sono presenti circa 250 aree verdi costituite da parchi, giardini, viali, aiuole del verde di quartiere, rotatorie stradali, aree esterne delle scuole e degli edifici comunali, gerbidi, tratti urbani di rii, banchine di strade e percorsi ciclo-pedonali. Siamo una “città verde”, ma questo patrimonio, che contribuisce a migliorare la qualità della vita e a ridurre l’inquinamento, necessita di continua cura, attraverso interventi, come sfalci, tagli dell’erba e decespugliamenti, finalizzati sia al mantenimento del decoro sia a garantire condizioni di sicurezza per i cittadini. Per questo abbiamo investito ingenti risorse, ben 866.500 euro, definendo le linee di indirizzo, che saranno alla base di due distinti bandi, e precisando le frequenze e le differenti modalità di intervento».

I lavori previsti riguardano, ad esempio, il taglio dell’erba con mezzi meccanici e la rifilatura manuale, la pulizia dei vialetti con eliminazione delle infestanti, la potatura siepi e arbusti, la pulizia delle aiuole e delle sponde dei tratti urbani dei rii, il decespugliamento dei gerbidi e delle banchine stradali e dei percorsi ciclo-pedonali.

Aggiunge l’assessore Andrea LIMONE: «Abbiamo individuato alcune priorità, ovvero sfalci più frequenti in alcune zone come gli accessi alla città (strada Fontaneto, corso Torino, strada Riva, strada Andezeno, rotatorie circonvallazione, viale Cappuccini, strada Cambiano), nelle aree ad alta frequentazione (parchi e giardini) e davanti alle scuole (programmando gli interventi d’intesa con gli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi in cui si svolgono durante l’anno cerimonie e commemorazioni istituzionali del calendario civile e religioso, manifestazioni fiere ed altre iniziative culturali, musicali e ricreative. Tra le altre novità si prevede l’uso di prodotti non tossici a tutela della salute (acido pelargonico), il ricorso a piattaforme informatiche che consentano il monitoraggio in tempo reale degli interventi effettuati e regolarmente conclusi, un sistema di controlli più stringente sul rispetto delle tempistiche. Uno specifico bando riguarda il sistema di mobilità urbana, quindi, banchine, percorsi ciclabili e marciapiedi. Interventi che saranno parzialmente finanziati con i proventi derivanti dai parcheggi, ma che l’amministrazione comunale garantirà a prescindere da tali introiti».

Inoltre, da alcuni giorni sono state avviate opere di valorizzazione del patrimonio verde cittadino e alla sua messa in sicurezza, necessarie alla sistemazione di alcune aree cittadine che necessitano da tempo di interventi di miglioramento, anche sotto l’aspetto estetico e del decoro urbano. Interventi deliberati nel 2021, per un importo di 390.000 euro, tenendo in particolare conto le segnalazioni giunte dai cittadini. Nello specifico:

1) Potatura delle alberature presenti in corso Olia (orti urbani), centro sportivo di via Santena, parcheggio di via Moncalvo 14, piazzale della Chiesa di San Giorgio, giardino della Consolata e via degli Olmi;

2) Allestimento a verde e nuove piantumazioni con essenze arboree autoctone più resilienti ai cambiamenti climatici e adatte al contesto urbano (aceri campestri) in strada Cambiano, Parco Levi-via della Resistenza (area gioco bimbi), Parco Robinson, in alcuni tratti di viale Fasano, in via Roma 24, viale Giovanni XXIII, via Lazzaretti (area gioco bimbi), ai Bastioni della Mina, al Parco Turriglie via Morano e nelle aree verdi adiacenti ai nuovi tratti di percorsi ciclo-pedonali in strada Cambiano, via Montessori e via General Perotti. È previsto l’ampliamento delle due aree gioco in Parco Levi e in via Lazzaretti con l’installazione di ulteriori attrezzature ludiche;

3) rimozione della vegetazione infestante dai paramenti murari del Bastione della Mina in corso Buozzi e della Rocchetta di Porta Gialdo in piazza Europa;

4) gestione del verde pubblico delle aiuole dell’area industriale di Fontaneto, decespugliamento e piantumazione di arbusti dell’area “AzzeroCO2” in via dell’Industria;

5) in aggiunta ai controlli ordinari, sono previsti interventi rapidi sul rio Tepice e sul rio del Vallo al verificarsi di eventi meteorici eccezionali.

