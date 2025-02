Il Centrodestra: Bilancio Regione, per i piemontesi ulteriori 6 milioni dagli Odg della maggioranza

Mentre la sinistra sventola cartelli, il Centrodestra vota compatto per garantire più risorse a: Cultura, Protezione Civile, Fragilità, Disturbi alimentari, Efficienza delle Istituzioni

Prosegue all’insegna dell’unità e della concretezza l’impegno dei partiti di maggioranza per i Piemontesi, mentre la sinistra si limita ad un vuoto e sterile ostruzionismo.

Passano all’unanimità i 6 Ordini del giorno a firma congiunta Fratelli d’Italia, Lista Cirio Presidente Piemonte Moderato, Forza Italia e Lega che stanziano complessivamente circa 6 milioni di euro, effettivi dalla prossima variazione di Bilancio: 3,1 milioni a favore del sistema museale piemontese, 1,2 milioni per l’efficienza del Consiglio Regionale, 300 mila euro per i disturbi alimentari e della nutrizione, 600 mila per la valorizzazione del forte di Fenestrelle e 200 mila per la formazione dei Vigili del Fuoco Volontari, 500 mila per politiche di supporto alle persone fragili.

“La decisione dei partiti di maggioranza di impegnare la Giunta, attraverso 6 appositi Ordini del giorno, a reperire più risorse per i settori della cultura, della sanità, dei sostegni alle imprese del territorio e delle politiche sociali, si pone in continuità con quanto già fatto nella precedente legislatura. Con questi provvedimenti Fratelli d’Italia, Lista Civica Cirio Presidente Pml, Forza Italia e Lega vogliono dare un segnale forte e rispondere coi fatti agli atteggiamenti ostruzionistici delle sinistre che spesso manifestano soltanto a parole di interessarsi al bene dei piemontesi” dichiarano i Capogruppo, Carlo Riva Vercellotti, Fdi

Silvio Magliano, Lista Cirio, Paolo Ruzzola FI e Fabrizio Ricca, Lega.

IL TORINESE