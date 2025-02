La capsule collection di Guido Gobino dedicata alle donne, “8 marzo tutti i giorni”

‘8 marzo tutti i giorni’ è il nome della capsule collection di Guido Gobino dedicata alle donne. Per sottolineare questo messaggio entrerà a far parte della gamma continuativa e resterà disponibile tutto l’anno. Per ogni scatolina acquistata l’azienda devolverà 2 euro a Scarpetta Rossa, Associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne. La grafica, illustrata a mano, celebra la diversità e l’unicità di ogni donna. Protagonisti della collezione i dolci cuoricini, proposti in due ricette, cuoricini Perù 72% e Cuoricini Cioccolato bianco pralinato e curcuma.

I primi sono realizzati con un pregiato Cacao del Perù settentrionale, coltivato lungo il fiume Utcubamba. Grazie a un protocollo di raccolta e post raccolta attentamente seguito dalla cooperativa locale, nasce un cacao di alta qualità e dal profilo aromatico raffinato. L’eccezionale varietà genetica, il particolare trattamento post raccolta e il viaggio attraverso le montagne delle Ande conferiscono a questo Cacao sapori e aromi unici, per un’esperienza sensoriale indimenticabile. I cuoricini cioccolato bianco pralinato e Curcuma hanno un sapore dolce, avvolgente e vellutato. Le noci Pecan e le mandorle si fondono con il cioccolato bianco in un contrasto irresistibile, arricchito dalle calde note del curcuma.

La capsule collection ‘8 marzo tutti i giorni’ è disponibile nelle botteghe di Torino, Milano e sullo shop online.

Visita il sito guidogobino.com

Mara Martellotta

IL TORINESE