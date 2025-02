Meneguzzi e Merlo: Via Lattea, un progetto di sviluppo da valorizzare

“Non c’era bisogno dello straordinario successo di Federica Brignone alle gare di Coppa del

Mondo di Sestriere per confermare la specificità del comparto territoriale della Via Lattea da un

lato e, al contempo, le grandi potenzialità di sviluppo e di crescita dell’intera Unione Montana.

E il progetto politico di questa Unione Montana è proprio quello di valorizzare le singole peculiarità

dei Comuni che ne fanno parte per pianificare uno sviluppo sinergico. Del resto, gli obiettivi di

fondo sono fondamentalmente due, parlando della vocazione turistica e sportiva di questi territori.

Da un lato la piena garanzia della funzionalità degli impianti – a cominciare dal concreto sostegno

della Regione Piemonte e in piena collaborazione con i partner privati presenti in valle – e,

dall’altro, rafforzare e consolidare la diversificazione dell’offerta turistica e produttiva dei singoli

paesi dell’Unione.

È di tutta evidenza, al riguardo, che l’Unione Montana punta ad allargare i propri confini territoriali

anche e soprattutto per affinare la vocazione turistica di un territorio che si conferma sempre più

importante a livello regionale e nazionale. E i risultati di questi giorni a Sestriere non sono che

l’ennesima conferma di questo nostro impegno politico e programmatico”.

Mauro Meneguzzi, Presidente Unione Montana Comuni OIimpici Lattea.

Giorgio Merlo, Assessore Comunicazione Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

