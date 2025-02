Cuore Quattrozampe Toelettatura compie 10 anni

Ad Alpignano esiste una vera e propria spa per cani e gatti, tempio del loro benessere fisico, emotivo e mentale. Due ragazze, tra loro migliori amiche ed appassionate di animali, realizzano 10 anni fa il loro sogno. La nostra storia Mi chiamo Veronica Mancusi e la mia vita nel mondo della cinofilia, (addestramento e toelettatura), inizia 15 anni fa con l’arrivo della mia piccola pincherina Dreamy, strappata alle brutalità della vivisezione.

Con lo scopo di aiutarla a risolvere fobie ed insicurezze inizio a frequentare il centro cinofilo Garu di Rivoli.

Dopo il primo corso di educazione di base, continuo con agility e dog dance.

Appassionata di cani fin dalla nascita, decido di approfondire le mie conoscenze diventando istruttrice cinofila.

“A causa di una brutta alopecia della mia Dreamy, 14 anni fa mi reco in una toelettatura ligure che effettua trattamenti all’ozono per problematiche dermatologiche di vario tipo. Lì nasce il mio amore per la toelettatura.”

Contestualmente la mia migliore amica Sara Zupi salviamo un cucciolo di chihuahua da una situazione di maltrattamento.

Anche lei inizia un percorso di addestramento al Garu e si appassiona di toelettatura.

Decidiamo di intraprendere un percorso formativo, in seguito al quale partecipiamo a numerosi stage, seminari e gare, oltre ad un periodo di affiancamento nella toelettatura del caro amico Gerry di Carmagnola (TO). Sfruttiamo il nostro tempo libero toelettando, prima gratuitamente poi con piccoli contributi, prevalentemente cani e qualche gatto di amici e compagni del Garu, nel salotto di casa e con i primi guadagni acquistiamo un tavolo e altri strumenti professionali per continuare a far pratica in modo più agevole a casa.

La nascita di Cuore Quattrozampe Dieci anni fa realizziamo il nostro più grande sogno: nasce la toelettatura Cuore Quattrozampe, che si afferma anche come scuola dopo soli 2 anni. Il nostro nome racchiude il profondo amore che nutriamo per gli animali, esseri di luce, capaci di donare amore incondizionato. Crediamo che i cani siano angeli sulla Terra, inviati da Dio per insegnare agli esseri umani valori importanti come l’amore, la presenza e il rispetto. Cuore Quattrozampe rappresenta il nostro modo di vivere questa professione. Non ci occupiamo solo di trattamenti estetici, ma poniamo grande attenzione al benessere del cuore, del corpo e della mente dei nostri e vostri cani e gatti. Negli anni abbiamo approfondito la formazione integrando diversi percorsi olistici, come lo studio e l’utilizzo di oli essenziali nei trattamenti di bellezza. Siamo diventate operatrici di Reiki di terzo livello, disciplina che aiuta a riequilibrare le energie e favorisce il benessere dell’intero essere vivente. Lo utilizziamo spesso durante i trattamenti, soprattutto con i cani più timorosi. Con l’arrivo della mia seconda cagnolina, Angy, mi specializzo nei tagli a forbici e grazie a lei partecipo a gare di bellezza Enci e competizioni di toelettatura, mentre crescono le mie passioni per l’agility e la dog dance. Oggi Cuore Quattrozampe è pet shop, toelettatura e prestigiosa scuola di toelettatura, tra le più riconosciute in Italia. In otto anni abbiamo formato 50 allieve/i, 8 sono attualmente iscritte e altre 5 in lista di attesa, lista che cresce di mese in mese! Veronica Mancusi

Toelettatura e Scuola Cuore Quattrozampe

Viale Vittoria 1 – 10091 Alpignano (TO)

IL TORINESE