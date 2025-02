La campionessa Usa Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom speciale di Sestriere.

Ha vinto in 1’50″33, è stata la sua vittoria numero 100 in coppa del mondo, un record. Sul podio sono salite con lei la croata Zrinka Ljutic in 1’50″94 e l’americana Paula Moltzan in 1’50″97. La migliore italiana é stata Marta Rossetti, ma solo 16esima.

IL TORINESE