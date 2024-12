Una donna di 40 anni e il suo bambino di otto sono stati investiti mentre attraversavano la strada ieri pomeriggio a Vercelli, in pieno centro in corso Italia. La donna è in condizioni più gravi, ma i due feriti non sarebbero in pericolo di vita. Il personale del 118 li ha trasportati all’ospedale Sant’Andrea. L’incidente si è verificato forse per la scarsa visibilità dovuta alla pioggia.

