Adinolfi nuovamente alla guida del PdF

Cristina Zaccanti, coordinatore del PdF Piemonte e consigliere nazionale dichiara: “Si è appena concluso a Pomezia il 4° Congresso Nazionale. Il Piemonte ha partecipato con una delegazione di 30 persone, rappresentanti degli 11 circoli attivi nelle diverse province.

All’unanimità i 142 presenti alla votazione finale hanno riconfermato Mario Adinolfi presidente del Popolo della Famiglia. Applaudiamo anche la nomina di Nicola Di Matteo, cofondatore e braccio destro di Adinolfi, ora anche Segretario Nazionale.

Mai come ora, a 8 anni di distanza dalla fondazione avvenuta l’11 marzo del 2016, il ruolo del PdF si presenta come unica opposizione alla ideologia dell’autodeterminazione per la difesa della verità. Difesa dell’identità naturale del dato biologico, del primato educativo dei genitori, della cura dei fragili, deboli, disabili e malati ribadendo con forza No all’aborto, No alla propaganda gender, No all’eutanasia. Impellente il sostegno alla natalità, alle piccole e medie imprese famigliari che subiscono invece in modo particolare lo scellerato sostegno alla guerra. Il PdF rilancia la propria specifica vocazione ad essere quella casa politica capace di raccogliere le autentiche istanze di riaffermazione dei principi non negoziabili, consci di andare controcorrente e proprio per questo ancora più consapevoli del proprio ruolo storico.

Con la nuova dirigenza potenzieremo organizzazione e radicamento territoriale in tutto il territorio nazionale pronti alle nuove sfide politiche e alle ben note battaglie culturali”.

PdF Piemonte

IL TORINESE