Morto a 44 anni il “difensore degli invalidi”

Cordoglio a Vercelli alla notizia del decesso all’ospedale di Novara, dove era ricoverato per una malattia, di Massimo Sabattoli. Era un personaggio molto stimato a Vercelli per il suo grande impegno a favore degli invalidi. Aveva solo 44 anni, lascia la mamma e il fratello. Lavorava come cancelliere alla procura della Repubblica, era stato anche Disability manager al Comune.

