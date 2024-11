“Made in Torino Tour the Excellent”, un modello di networking territoriale

Il progetto annovera 46 aziende in diverse categorie merceologiche

Oggi, venerdì 22 novembre, il progetto di Turismo Industriale “Made in Torino Tour the Excellent” – nato nel 2005 su idea della Camera di commercio di Torino e gestito da Turismo Torino e Provincia -ha ottenuto il riconoscimento “Corporate Heritage Network 2024” come best practice di networking territoriale finalizzato all’attrazione di turisti industriali nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa.

Il riconoscimento fa parte del Premio Corporate Heritage Awards che mira a portare alla ribalta le imprese che si distinguono per la capacità di valorizzare, in maniera originale e incisiva, il proprio passato.

“Dall’aerospazio all’agroalimentare, dalla cultura al tessile, il ricco catalogo delle nostre imprese spazia tra diversi settori e tra diverse tipologie di aziende, piccole e grandi, storiche e innovative, che rappresentano insieme un affresco completo della capacità di fare impresa che da sempre contraddistingue il nostro territorio – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – Quasi 20 anni fa abbiamo voluto valorizzare questo patrimonio con il nostro progetto di turismo industriale “Made in Torino, Tour the Excellence”, che per l’epoca era all’avanguardia in Italia e che oggi calendarizza regolarmente centinaia di visite sia per gruppi sia per singoli visitatori”.

“Siamo orgogliosi – sottolinea Maurizio Vitale jr Presidente di Turismo Torino e Provincia – di ricevere questo riconoscimento: Made In Torino è uno straordinario prodotto turistico che consente di visitare alcune eccellenze del territorio torinese in molteplici settori produttivi; dalle 9 aziende del 2005 alle 50 circa di oggi sono oltre 2.000 i visitatori che nel 2024 hanno varcato la soglia di note aziende per conoscerne la storia e la produzione”

L’iniziativa del Corporate Heritage Network 2024 nasce dall’Università degli Studi del Sannio dove, con uno spin-off accademico interamente dedicato all’heritage marketing e alla valorizzazione strategica del patrimonio storico e culturale delle imprese, è stato lanciato, da alcuni anni, il premio. Giunto alla quarta edizione, il Premio ha riscosso anche quest’anno un notevole successo con 111 progetti e 61 illustri imprese storiche candidate.

Il Comitato Scientifico di valutazione dei progetti è presieduto dal Dott. Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa e Direttore della Fondazione Pirelli, ed è composto da rappresentati di tutte le più importanti Associazioni di imprese storiche italiane (Museimpresa, Unione Imprese Storiche Italiane, Associazione Marchi Storici d’Italia, I Centenari, SudHeritage, AIDAF), i più prestigiosi centri di ricerca accademica sul tema (HeritageHub dell’Università LIUC, BiblHub dell’Università Sapienza di Roma), le Società Scientifiche (Società Italiana di Management, Società Italiana di Marketing), l’Associazione di categoria delle agenzie di comunicazione (UNA – Aziende della Comunicazione Unite), oltre a Confindustria.

“Un riconoscimento ben meritato, quello per “Made in Torino Tour the Excellent” – sottolinea il Dott. Calabrò – perchè sottolinea il valore del network territoriale e di un impegno comune a coniugare le bellezze culturali e ambientali con le capacità imprenditoriali, come leve di sviluppo sostenibile.

La conoscenza del territorio dei saperi diffusi, infatti, parte dalle radici artigianali e agricole e fa crescere competenze che oggi innervano un robusto tessuto di imprese in vari settori della produzione e dei servizi. E questa realtà, in continuo cambiamento, merita anche una nuova e migliore rappresentazione, capace di valorizzare la memoria e dunque anche la capacità di costruire futuro. I musei e gli archivi storici aziendali riuniti in Museimpresa ne offrono esemplari testimonianze. Vale la pena, insomma, insistere su un turismo che leghi la forza del “saper fare” alle parole e alle immagini di un racconto contemporaneo. L’obiettivo è di fare apprezzare la qualità di manifatture e servizi e fare capire le opportunità di crescita equilibrata e di lungo periodo, cioè appunto sostenibile, dei nostri territori“.

