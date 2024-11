Clima, Grimaldi (AVS): Il presidio di XR non va sgomberato, il Governo ascolti

“Questa mattina, attivisti e attiviste di Extinction Rebellion hanno occupato con le tende la piazza del Viminale, sede del Ministero dell’Interno, dopo aver scaricato 5 quintali di letame davanti all’ingresso. Le forze dell’ordine hanno strappato le tende e rimosso tutti gli striscioni in meno di mezz’ora. Alcuni sono stati trascinati fuori dalle tende e ora tutte le persone presenti si trovano circondate da due cordoni di polizia davanti alla scala. Se si procederà allo sgombero e al fermo saranno portate in questura più di settanta persone. In un contesto in cui gli eventi climatici estremi investono l’Italia, dall’Emilia alla Sicilia, chiediamo alle istituzioni di non reprimere la protesta, ma di ascoltarla. Il Governo non ha fatto che inasprire le pene contro chi manifesta per il clima, mentre butta in armi le risorse che servirebbero all’adattamento climatico e alla messa in sicurezza del territorio” – lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.

IL TORINESE