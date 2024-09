Disagi ieri per migliaia di torinesi per un duplice guasto alla linea di media tensione. Per due ore, dalle 14 alle 16, Crocetta e Cit Turin sono rimasti senza energia elettrica. Non è la prima volta nelle ultime settimane, era già successo il 7 settembre in via Tripoli, a Santa Rita. Case, negozi e uffici sono rimasti al buio.

IL TORINESE