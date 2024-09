Osservatorio sulle Università Telematiche, affitti più cari a Torino

All’interno dello studio emerge che secondo gli ultimi dati disponibili (aa. 2022/23) oltre 1 studente su 10 ha scelto un percorso formativo online, lo scorso anno accademico infatti le Università Telematiche hanno registrato oltre 251.000 iscritti. Il numero è quintuplicato in 10 anni, salendo dal 2,6% al 13,1% del totale degli universitari in Italia, dimostrando come stia cambiando il paradigma verso l’istruzione a distanza anche a causa del caro affitti, studiare fuori sede può arrivare a costare fino a 19.000 euro all’anno. Tra il 2022 e il 2023, il costo medio degli affitti a Torino è aumentato del 6%.

I dati raccolti dall’Osservatorio consentono di tracciare un identikit degli studenti online:

quasi due terzi degli iscritti ( 64% ) sono donne;

) sono gli iscritti under 30 nel 2022/23 rappresentavano il 51,1% del totale, mentre nel 2023/24 il 52,6%;

nel 2022/23 rappresentavano il 51,1% del totale, mentre Psicologia (17,1%), Nutrizione (11,4%), Ingegneria (11%) ed Economia (10,1%) sono le aree di studio più scelte nelle Università Telematiche;

(17,1%), (11,4%), (11%) ed (10,1%) sono le aree di studio nelle Università Telematiche; il 61,9% degli studenti opta per un corso di laurea triennale e il 23,1% per una laurea magistrale o a ciclo unico; il numero di iscritti ai Master risulta più che triplicato negli ultimi sette anni, arrivando a oltre 21.000 studenti. È importante notare che il 45,2% degli iscritti alle Telematiche proviene da atenei tradizionali. La distribuzione geografica degli studenti: Analizzando l’evoluzione degli iscritti alle Università Telematiche nell’arco di 5 anni (tra il 2016/17 e il 20220/21), il Piemonte compare al terzo posto tra le regioni italiane per crescita più importante in termini di numero di iscritti, con una crescita del 218% ;

il compare al tra le regioni italiane per crescita più importante in termini di numero di iscritti, con una del ; A livello provinciale, Torino mostra una marcata crescita del 197%, triplicando gli iscritti in soli 5 anni. link è possibile consultare il report completo, con tabelle interattive per il lettore. A questoè possibile consultare il, con tabelle interattive per il lettore.

