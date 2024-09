I primi campioni del Minigolf CSI

Arezzo, 17 settembre 2024 – Sabato 14 e domenica 15 settembre, minigolf protagonista a Cavriglia, in provincia di Arezzo. Al Campo Comunale Minigolf di San Cipriano si è svolta la prima edizione del Campionato nazionale CSI di questa simpatica disciplina, che ovviamente intende strizzare l’occhio ai più giovani. Dopo un pomeriggio con giochi da tavolo, di carte, tornei di scacchi e con il CSI di Arezzo impegnato a scaldare i babygolfisti con attività polisportive, il Campionato nazionale, individuale e a squadre sul percorso di 36 buche (2 giri da 18 buche), ha visto premiati i putt di Gianluca Parco, nella categoria Juniores, Matilda Cristelli, negli Agonisti, Edoardo Rainetti fra gli Uomini, Serena Acquisti fra le Donne dopo lo spareggio con Giulia Torzini.

Nella gara a coppie il successo è andato a Ricchetti/Rainetti ed al tandem Parco/Faleppi fra gli Agonisti. Puntuale e precisa l’organizzazione dell’ASD Minigolf Valdarno e grande la soddisfazione al termine del meeting arancioblu sia da parte del Presidente del Comitato aretino, Lorenzo Bernardini, sia dal Presidente dell’ASD Minigolf Valdarno, Riccardo Baldini: «Siamo molto soddisfatti dell’evento. Sono stati una quarantina circa gli iscritti alla competizione, provenienti anche da fuori Toscana; per il minigolf, è davvero un buon numero. Sono stati due giorni molto belli, con adulti e bambini che si sono divertiti cimentandosi in questa disciplina. Ringraziamo la Presidenza Nazionale del CSI che ci ha permesso di avere un’altra competizione a livello nazionale in terra aretina».

IL TORINESE