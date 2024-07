Infilzato con una forchetta in testa durante la lite è grave in ospedale

Ieri in via Livorno a Torino, durante una rissa nella quale alcuni clienti di un kebab, hanno litigato con i gestori del locale, uno tra gli uomini del gruppo ha ferito alla testa con una forchetta uno dei titolari. I carabinieri lo hanno trovato a terra privo di conoscenza poco distante dal locale. Trasportato all’ospedale Maria Vittoria di Torino, è in gravi condizioni. Ferita anche una donna incinta, medicata in loco, invece due feriti hanno rifiutato le cure.

IL TORINESE