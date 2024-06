Frane, smottamenti e grandinate: danni per il maltempo

Danni per il maltempo che si è abbattuto ieri sul Torinese, soprattutto in Canavese, e sul VCO. Si sono registrate raffiche di vento da cento chilometri orari e grandinate che hanno danneggiato numerose automobili. In alcuni corsi d’acqua si sono verificate esondazioni. Segnalate frane e allagamenti. A Busano è stato scoperchiato il tetto di una villa. Chicchi di grandine da duecento grammi sono caduti in particolare a Forno, Cuorgnè e Valperga.

IL TORINESE