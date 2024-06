Controlli a Dora Vanchiglia: un arresto e 23mila euro di sanzioni

Nelle scorse ore la Polizia di Stato, insieme a personale della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, ha effettuato un controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto” nei quartieri Aurora e Dora Vanchiglia. Al servizio, coordinato dal Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia”, hanno concorso equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e due unità cinofila dell’UPGeSP.

L’attività si è concentrata in diverse aree: Via Masserano/via Biella, via Bra, Corso Principe Oddone, corso Giulio Cesare, via Pinerolo, via Cecchi, via Cigna portando ai seguenti risultati:

60 persone identificate;

1 persona arrestata;

7 persone denunciate;

5 locali controllati;

23500 euro circa di sanzioni amministrative.

Durante il controllo di un locale in via Pinerolo da parte di personale del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, Iron, il cane dell’unità cinofila, segnalava un cittadino straniero di 34 anni. L’uomo veniva trovato in possesso di 12 involucri contenenti marijuana, per un peso di 44 grammi. Nel suo alloggio venivano rinvenuti altri 70 grammi del medesimo stupefacente, materiale vario utile al confezionamento e la somma di 2.900€ di probabile provenienza delittuosa. Il 34enne veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

A un ristorante cinese di via Cigna e ad un Barber shop di corso Giulio Cesare sono state contestate sanzionai amministrative, per un valore di 5500 € ciascuno, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; veniva, inoltre, riscontrata la presenza di due lavoratori irregolari sul territorio nazionale; in merito, i rispettivi datori di lavoro venivano sanzionati ciascuno per la somma di 5000€.

Sanzionati amministrativamente anche un minimarket di via Bra ed una macelleria etnica in corso Giulio Cesare.

I controlli proseguiranno con cadenza regolare.

