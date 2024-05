Grandine come neve a Torino, disagi e allagamenti

Un temporale molto intenso si è abbattuto su Torino tra le 17 e le 18.

E’ scesa una grande quantità di pioggia e una violenta grandinata ha ricoperto le strade di diversi centimetri di chicchi, quasi fosse neve.

Si registrano oltre 60mm di pioggia con disagi per il traffico e allagamenti in zona Vallette, Lungodora Napoli e Borgo Vittoria.

Sottopasso allagato in corso Mortara, traffico intasato in piazza Baldissera e in altre zone di Torino.

Foto Lori Barozzino

