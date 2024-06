Sestriere: motori e tradizioni alpine hanno aperto la stagione estiva

Ha preso il via lo scorso week end la stagione estiva al Sestriere con i primi appuntamenti che hanno visto protagonisti i motori e i racconti legati alle antiche tradizioni alpine.

Ad aprire le danze è stato il raduno motociclistico “Lazzoduro” che ha richiamato, il 14 e 15 giugno, oltre 200 moto al Sestriere per un moto giro lungo le strade di collegamento delle montagne olimpiche piemontesi e quelle transfrontaliere della vicina Francia. Il raduno, patrocinato dal Comune di Sestriere, è stato organizzato dal Moto Velo Club Lecco, fondato nel 1922, tra i 5 sodalizi più longevi affiliati alla Federazione Motociclistica Italiana. Ad accogliere i centauri sono stati il Sindaco Gianni Poncet assieme a Roberto Bendinoni, presidente della Pro Loco Sestriere.

Il rombo dei giganti della strada ha caratterizzato, sabato 15 giugno, il Raduno dei Camion Storici saliti a 2035 metri d’altitudine del Sestriere. Per loro una passerella da Pomaretto al Colle dove sono rimasti in esposizione per gran parte della mattinata sino al primo pomeriggio.

“I motori fanno parte della storia di Sestriere, sia a due, quattro o ancor più ruote, come del caso dei camion storici. Sono sinonimo di tecnologia, avanguardia ed anche di grandi sfide sportive come nel caso della Cesana-Sestriere che ospiteremo per una nuova edizione nel week end del 6 e 7 luglio” – ha dichiarato il sindaco di Sestriere Gianni Poncet.

Spazio anche al racconto delle tradizioni alpine. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 a Champlas du Col, nella sede dell’Associazione Fondiaria di Champlas, si è svolto “Pozzo Strada” un viaggio sui percorsi della transumanza alpina. A fare da moderatore è stato Pier Mario Migliore, accompagnatore nazionale di escursionismo del CAI.

