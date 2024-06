A Prarostino l’anniversario del Faro della Libertà

Bella domenica di festa e di memoria a Prarostino per l’anniversario del Faro della Libertà monumento simbolo della resistenza e della lotta al nazifascismo, testimonianza del sacrificio di centinaia di caduti per la nostra libertà

La Città metropolitana di Torino partecipa alla cerimonia con l’intervento del consigliere metropolitano Pasquale Mazza sindaco del Comune di Castellamonte che ha consegnato al nuovo sindaco Luciano Nocera una pergamena a nome del sindaco metropolitano Stefano Lo Russo e ringraziato la sindaca uscente Fiorella Vaschetti per il suo impegno.

La cerimonia è stata accompagnata dalla banda di Inverso Pinasca e sono state consegnate copie della Costituzione ai neo 18enni.

Molti i sindaci del Pinerolese presenti.

