Tennis, Passaro vince il Piemonte Open delle ‘stelle’

Il perugino e attuale numero 133 del ranking mondiale Francesco Passaro ha vinto il Piemonte Open 175 che si è disputato sui campi in terra rossa del Circolo della Stampa Sporting. Il giocatore allenato da Roberto Tarpani ha avuto la meglio sul più quotato Lorenzo Musetti in due set (6/3, 7/5).

“Ho vissuto una settimana incredibile – ha sottolineato Passaro poco dopo aver alzato al cielo il trofeo -. Negli primi cinque mesi dell’anno ho avuto dei momenti difficili, ma per fortuna ne sono uscito. Da adesso in poi spero di dare continuità al mio tennis e raggiungere la classifica che merito. A Parigi sono fuori di poco dalle qualificazioni e spero in qualche defezione per poter entrare nel tabellone”

A Torino l’azzurro ha battuto dei tennisti come Galan, Ruusuvuori, Nakashima e in semifinale l’idolo di casa Lorenzo Sonego. La finale del doppio se la sono aggiudicata la coppia anglo-finlandese composta da Henry Patten e Harri Heliovaara che si sono imposti su Andreas Mies e Neal Skupski con un duplice 6/3.

Marco Aceto

TORINO CLICK

Domenica 19 maggio 2024 Circolo Sporting La Stampa Piemonte Open ATP Challenger Torino Finale Passaro – Musetti