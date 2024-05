Campionato Nazionale estivo Nuoto Master

E’ l’evento più atteso dell’anno, quello che conclude la stagione agonistica e si trasforma in una festa per tutti i partecipanti.

Il Palazzo del Nuoto di via Filadelfia 89 è pronto ad accogliere da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024 gli atleti provenienti da ogni angolo d’Italia, per disputare il Campionato nazionale estivo master di nuoto Uisp organizzato dal Settore Nazionale Nuoto Uisp in collaborazione con il Settore Nuoto Uisp Piemonte.

La manifestazione sarà presentata in conferenza stampa riservata ai giornalisti: interverranno l’assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, la presidente della UISP APS regionale e vicepresidente vicaria nazionale Patrizia Alfano, il responsabile nazionale delle attività natatorie UISP APS Marco Raspa e responsabile regionale delle attività natatorie UISP, Nunzio Di Stefano.

Il nutrito programma dell’evento si articolerà su numerose competizioni individuali e un totale di 230 staffette con oltre 1500 presenze gara.

Le regioni rappresentate sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia e Toscana, il Piemonte regione ospitante è la più numerosa con 400 atleti in rappresentanza di 12 società.

IL TORINESE