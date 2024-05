Lego, scuole e robotica educativa

LA ROBOTICA EDUCATIVA E’ IL FILO CONDUTTORE TRA LE SCUOLE DELL’ARCA DI PIANEZZA E IL FESTIVAL FIRST® LEGO® LEAGUE 2024

Sabato 18 maggio 2024

Tutto è pronto per sabato 18 maggio alle Scuole dell’Arca di Pianezza, Primaria Comissetti e Secondaria di 1° grado Gualandi, quando andrà in scena l’evento conclusivo dell’anno scolastico dedicato alla robotica educativa, a cui hanno preso parte gli studenti del quarto e quinto anno della primaria e un gruppo della secondaria.

L’evento è promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è inserito nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e grazie alla sua valenza è stato patrocinato dal Comune di Pianezza.

Il concorso mondiale di scienza e robotica per ragazzi è organizzato dalla FIRST LEGO League® e, in Italia, dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto insieme alla sua rete di partner regionali, di cui fanno parte anche le Scuole dell’Arca.

MASTERPIECE è la sfida lanciata per il 2024, scienze, tecnologia, ingegneria, arti e matematica (STEAM) ispirano grandi idee, azioni audaci e creatività, per creare ed interpretare le arti.

Il concorso è rivolto a squadre di studenti di tutto il mondo e ha lo scopo di favorire l’apprendimento delle STEM in modo coinvolgente, divertente, innovativo grazie ad un lavoro di squadra che prevede la progettazione, costruzione e programmazione di robot realizzati con i kit LEGO® per la robotica educativa.

Le classi 4° e 5° della scuola primaria hanno partecipato, in toto, con 9 squadre nella categoria Explore. Nel corso dell’anno, durante le ore curricolari, i bambini e le bambine si sono cimentati nella costruzione e movimentazione di un modellino LEGO® e nella realizzazione di un poster di presentazione dei risultati raggiunti.

Alcuni ragazzi e ragazze della scuola Gualandi, nella categoria Challenge, sono stati selezionati per partecipare ad un corso pomeridiano di robotica. Le squadre si sono sfidate su un campo di gara (lo stesso in tutto il mondo), costruendo e programmando robot LEGO® autonomi in grado di svolgere le missioni previste dal regolamento.

“È stata un’esperienza che ha entusiasmato alunni e docenti” afferma Sara Montagnoni, direttrice delle Scuole dell’Arca “La FIRST LEGO League® ha il merito di sviluppare le abilità STEM e coinvolge ragazzi/e che imparano ad utilizzare le loro nozioni di meccanica, elettronica e informatica abbinate a passioni personali. Un concorso che ha il pregio di promuovere un apprendimento creativo e di fantasia, in un campo che è la chiave del futuro, attraverso una trasversalità interdisciplinare. Realizzare un robot significa trovare la soluzione ai problemi a cui si va incontro nella progettualità”

Sabato 18 maggio sarà il momento clou dell’evento ospitato negli spazi messi a disposizione dalle Scuole dell’Arca, in Viale San Pancrazio 65 a Pianezza. In questa occasione tutte le squadre presenteranno i loro lavori ad una giuria di esperti.

Il ricco programma prevede la partecipazione, non solo delle squadre Explorer e Challenge delle scuole Primaria Comissetti e Secondaria Gualandi, ma anche di altre provenienti da scuole del nord Italia, le più numerose dalla Lombardia.

Le squadre Explore (sia interne che esterne) durante l’evento conclusivo potranno illustrare alla giuria e a tutti i presenti il lavoro svolto durante l’anno. Le squadre Challenge si esibiranno in una dimostrazione con i loro robot progettati e costruiti durante l’anno. Tutti i partecipanti potranno prender parte a laboratori a tema e ad attività ludiche.

