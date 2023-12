Premio Quarto Potere 2023, a Palazzo Civico la consegna dei riconoscimenti

Vengono da ambiti professionali profondamente diversi ma li accomuna l’impegno per sostenere e diffondere i principi della libera informazione sul territorio piemontese. Sono i destinatari del premio Quarto Potere edizione 2023, riconoscimento istituito dalla Fondazione omonima su segnalazione della redazione di Torino Cronaca Qui.

A ricevere la targa il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Torino Ariel Finzi, la Procuratrice Capo del Tribunale di lvrea Gabriella Viglione, il Presidente della Croce Rossa Italiana a Torino Giuseppe Vernero, la Presidente e il Direttore del Museo Egizio di Torino Evelina Christillin e Christian Greco, l’ambasciatrice torinese dell’alta moda nel mondo Simona Clemenza , il capitano del Torino FC Alessandro Buongiorno, Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, il fondatore del Movimento d’Opinione “dumsedafe” Piero Gola e il fondatore di ‘Immobiliare.it’ Carlo Giordano, ai quali si aggiungono i premi speciali per Pierpaolo Berra, addetto stampa della Città della Salute e Pancrazio Taurino, Luogotenente e referente per la comunicazione dell’Arma dei Carabinieri.

A consegnare i riconoscimenti, nella Sala Colonne di Palazzo Civico, il direttore del quotidiano Beppe Fossati, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo che ha voluto salutare e ringraziare i premiati: “C’è un filo rosso – ha detto – che lega le varie personalità premiate oggi dalla fondazione Quarto Potere, tutte sono accomunate dal fatto di rappresentare il volto migliore della nostra città, quella parte di Torino che svolge il proprio dovere e il proprio lavoro, quotidianamente, con impegno e applicazione. Una caratteristica propria della nostra città, un luogo in cui le persone spendono i propri talenti e che ha la fortuna di avere una qualità umana davvero elevata. A loro va rivolto un ringraziamento sentito per come sanno, nei loro ambiti differenti, essere ottimi esempi per le nuove generazioni e per la nostra comunità“.

Christian Ruggeri

IL TORINESE