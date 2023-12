Stellantis, AVS: passa odg per automotive elettrico Made in Italy

Ora il Governo si impegni seriamente.

Roma – “Passa il nostro ordine del giorno collegato alla pdl sul Made in Italy, che impegna il Governo ad assumere un ruolo centrale nel rilancio dell’automotive e della produzione di auto in Italia, in coerenza con la transizione ecologica e con gli impegni in ambito UE, a favorire il passaggio dalla produzione dell’auto endotermica alla produzione nazionale dei veicoli elettrici, anche sostenendo i necessari investimenti in ricerca e sviluppo, a garanzia dei livelli occupazionali e della filiera della componentistica, ad avviare iniziative per incentivare la collocazione in Italia di altri produttori di autoveicoli elettrici. Servivano parole chiare in vista del tavolo di crisi, perché in gioco ci sono vite umane, non numeri. Non sono arrivate e non c’è certezza di nuovi modelli. Stellantis invita i fornitori della componentistica a trasferire l’80 per cento della produzione in Paesi low cost dell’Asia, offrendo la buonuscita a 15 mila dipendenti in Europa, di cui 5 mila solo in Italia. A questo punto il Governo scelga da che parte stare. Noi vogliamo che le auto del futuro siano ancora Made in Italy”. Lo dichiara Marco Grimaldi, primo firmatario, insieme a Luana Zanella, Angelo Bonelli e Franco Mari, dell’ordine del giorno collegato al dl Made in Italy.

