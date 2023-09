Biometano: accolto emendamento di Forza Italia

“Con l’emendamento che abbiamo approvato in Commissione, il quale prevede la rivalutazione in base all’inflazione delle tariffe ferme al 2021 diamo piena attuazione al Pnrr che tra le sue missioni finanzia la produzione di biometano ai fini della decarbonizzazione”. Ad annunciarlo il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, capogruppo degli Azzurri nella Commissione VIII (Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione, Tecnologia) nonchè relatore del provvedimento, che ha visto accolto ieri in tarda serata nel decreto Asset l’emendamento di Forza Italia.

“Le tariffe per incentivare questi impianti erano state definite nel 2021 – spiega il senatore Rosso -. Da allora l’inflazione e l’amento dei costi dovuti al conflitto russo-ucraino ha eroso sensibilmente i margini previsti nei Business plan di fatto scoraggiando gli investimenti. Questo emendamento prevede di recuperare l’inflazione su base Istat già a partire dai prossimi bandi in base alle stime GSE. Di fatto rimettiamo in gioco tutte le aziende, in particolare quelle più piccole e quelle agricole, dando loro la possibilità di partecipare riconvertendo le proprie attività o realizzando nuovi impianti. E’ stimato che grazie al nostro intervento si potranno generare investimenti tra uno e due miliardi di euro. Si tratta di numeri importanti in un comparto che conta già 2.200 strutture che danno lavoro a oltre 20mila addetti”.

“Grazie al nostro intervento inoltre permettiamo anche di mantenere attivi gli impianti di biometano delle imprese agricole medio piccole. Si tratta di una vittoria fondamentale per il settore agricolo, composto da decine di piccoli operatori territoriali. I ricavi generati da questi impianti contribuiscono in modo significativo ad aumentare i ricavi delle loro attività contribuendo in modo ormai indispensabile alla loro sopravvivenza”.