Calabroni all’attacco rovinano la camminata sportiva: arriva l’elisoccorso, quattro in ospedale per le punture

Un attacco di calabroni ha rovinato la Camminata Settembrina a Ceva. Alcuni partecipanti sono stati feriti dalle punture: una donna di Garessio, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Mondovì. Tre in tutto le altre persone portate in ospedale per accertamenti. Il percorso è stato deviato e i vigili del fuoco hanno reso inoffensivo il nido di calabroni.

NOTIZIE DAL PIEMONTE