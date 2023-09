La morte all’età di 69 anni di Marco Lazzarelli, titolare per anni con il fratello Roberto della storica libreria di via Fratelli Rosselli, a Novara, vicino al teatro Coccia ha suscitato vasto cordoglio. Da sempre appassionato di libri ha consigliato letture per decenni a centinaia di novaresi. Malato da tempo ha ora lasciato i suoi cari e la sua più vasta seconda “famiglia” di lettori.

