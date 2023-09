Sport: tutto pronto a Chivasso per il festival “Canali”

Lo sport quale denominatore comune di una manifestazione inserita all’interno della Festa

dei Nocciolini che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Beniamino Pagliaro, Elisa Rigaudo,

Fabio Monti e Franco Arese.

Chivasso (TO). Un immediato rimando al Canale Cavour, la straordinaria opera idraulica

di origine ottocentesca divenuta simbolo della città di Chivasso e dell’intero territorio

circostante, ma anche un richiamo ai canali di comunicazione, imprescindibili strumenti di

informazione, ascolto e confronto. Nasce da qui il nuovo festival “Canali”, organizzato dalla

Città di Chivasso in seno al Distretto Urbano del Commercio e inserito all’interno della

ventisettesima edizione della Festa dei Nocciolini, per un amalgama eterogeneo di

cultura, enogastronomia, letteratura e sport. Sport che, non a caso, sarà il protagonista

indiscusso della prima edizione della manifestazione, con quattro momenti di confronto e

divulgazione insieme a nomi di prestigio del panorama giornalistico nazionale.

Si inizierà sabato 23 settembre alle ore 11.30 nell’area food experience di piazza della

Repubblica, con la tavola rotonda “Lo sport cambia canale? Dati, evoluzioni e prospettive

dello sport italiano” dove Beniamino Pagliaro (caporedattore de “la Repubblica Torino”)

dialogherà con Franco Arese (già presidente Federazione Italiana Atletica Leggera), Elisa

Rigaudo (medaglia olimpica e testimonial 1° edizione di CANALI), Alberto Dolfin

(giornalista del “Corriere dello Sport” e consigliere regionale Unione Stampa Sportiva

Italiana) e Alessandro Ciro Sciretti, presidente Giochi Mondiali Universitari

di Torino 2025.

Alle ore 15.30 invece, con ritrovo in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, la camminata non

competitiva “Due passi con l’olimpionica” in compagnia di Elisa Rigaudo, medaglia di

bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 e testimonial della prima edizione di Canali. Alle 17.30

nel Teatrino Civico di Palazzo Santa Chiara, poi, la presentazione del libro “I cento metri.

Storie, leggende e protagonisti di 100 sprint da ricordare” con Fabio Monti (già firma de

“La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere della Sera”) e Claudio Colombo, già responsabile

della redazione sportiva del “Corriere della Sera”. Domenica 24 settembre alle ore 10.30 di

nuovo in piazza della Repubblica, infine, la presentazione del libro “Iron Mark” con Alberto

Dolfin (giornalista de “Il Corriere dello Sport – Stadio”) in dialogo con Claudio Arrigoni,

giornalista de “La Gazzetta dello Sport” e “Corriere della Sera”, tra i massimi esperti italiani

delle Paralimpiadi. Tutti gli eventi saranno gratuiti e ad accesso libero.

