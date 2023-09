14 settembre 1986: calcio, esordio presidenziale con sconfitta per Silvio Berlusconi

Accadde oggi

37 anni fa,il 14 settembre del 1986 resterà per sempre, nonostante la sconfitta casalinga contro l’Ascoli, la da ricordare per i tifosi del Milan. Quel giorno, infatti, ci fu l’esordio ufficiale del leggendario club rossonero con la Presidenza di Silvio Berlusconi.Scesero in campo giocatori come Galli, Donadoni, Massaro e Bonetti, appena arrivati dopo una super sessione estiva di calciomercato ma non fu sufficiente per evitare la sconfitta per il gol vincente di Barbuti che regalò i 2 punti ai marchigiani.Pur iniziando maluccio l’era Berlusconi proseguì diventando leggenda con un totale di 29 trofei ufficiali in 31 anni.Ma questa è un’altra storia!

Enzo Grassano

IL TORINESE